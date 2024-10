Cid Moreira recebeu título de cidadão honorário de Brasília

O apresentador Cid Moreira — ícone do jornalismo televisivo que morreu nesta quinta-feira (3/10), aos 97 anos — recebeu o título de cidadão honorário de Brasília em 2006. A iniciativa de conceder a honraria a Cid foi do então deputado distrital Peniel Pacheco (PDT), da Câmara Legislativa.

Peniel destacou que o primeiro documentário produzido pelo presidente Juscelino Kubitschek sobre Brasília, com imagens da instalação do Cruzeiro no Eixo Monumental, foi narrado por Cid Moreira, "o que o tornava mais ligado a Brasília do que muitos candangos".

Biografia

Cid nasceu em Taubaté, São Paulo, em 27 de setembro de 1927. Cid atuou na narração de comerciais até 1949, quando se mudou para São Paulo e passou a trabalhar na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade.



Em 1951, mudou para o Rio de Janeiro e foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga, e permaneceu por lá até 1956. Nesse período, ele teve as primeiras experiências em televisão, na TV Rio.



A estreia de Cid como locutor de noticiários foi na própria TV Rio, em 1963, na equipe do Jornal de Vanguarda.

Ele apresentou o Jornal Nacional por 26 anos, desde o dia da estreia do telejornal, em setembro de 1969.

Na década década de 1990, ele se dedicou à gravação de salmos bíblicos. Em 2011, Cid gravou a Bíblia na íntegra. Os CDs bíblicos com a locução dele se tornaram um grande sucesso, com milhões de cópias vendidas.

Cid Moreira morreu nesta quinta-feira (3/10), aos 97 anos, em decorrência de insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla de órgãos.