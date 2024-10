População poderá se vacinar contra doenças neste sábado (5/10)

A campanha múltipla de vacinação contra gripe (influenza), covid-19, dengue e outras doenças segue neste sábado (5/10) no Distrito Federal. Em 45 locais de atendimento, equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) estarão prontas para aplicar doses em todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, conforme o indicado para cada faixa etária.

Entre os pontos de atendimento estão os eventos GDF Mais Perto do Cidadão, no Recanto das Emas, e o Fecomércio Mais Próximo de Todos, que ocorre em Samambaia. Também haverá uma ação social da Associação do Desenvolvimento Comunitário de Samambaia e atendimento no condomínio Total Ville 6, em Planaltina. Os demais pontos são Unidades Básicas de Saúde em 17 regiões administrativas.

A orientação é levar documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação. É importante acessar o site para conferir endereço, horário de atendimento e quais vacinas estão disponíveis em cada um dos locais.

*Com informações da SES-DF

