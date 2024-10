DF terá preço único para regularização de terras rurais

A importância da regularização das terras rurais do DF foi analisada por Cândido Teles, presidente da recém-criada Empresa de Regularização de Terras Rurais (ERT) do Distrito Federal, durante o programa CB.Agro — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta sexta-feira (04/10).

Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca, Teles comentou sobre a necessidade de um preço único para terras rurais no Distrito Federal e como a ERT facilitou o processo de regularização.

Para ele, a lei que será assinada neste sábado (05/10) pelo governador Ibaneis Rocha, e publicada no Diário Oficial do DF (DODF) de segunda-feira (07/10), tem pontos importantes, como o que trata de terras destinadas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT). "Essa situação não poderia ser regularizada pela lei atual, que era 2016. O governo entendeu que precisava achar um remédio para essa doença. O remédio foi fazer uma alteração na lei para que essas pessoas venham para a legalidade, pois elas não tinham energia e água", completou.

Outro ponto da lei é a questão do preço das terras. Segundo o presidente da ERT, a lei atual tem um tratamento muito subjetivo para essa questão. A partir da avaliação da terra, é aplicada uma série de descontos. "Nessa configuração, existe a possibilidade de a mesma terra ser vendida a duas pessoas com valores completamente diferentes. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é a maior imobiliária do Brasil e tem uma avaliação de terra no país inteiro. Resolvemos aplicar a tabela do Incra nas terras rurais do DF, para trazer um preço único, facilitando a vida do gestor e do produtor", explicou.

De acordo com Teles, em Brasília existem 230 mil hectares de terras rurais. Desse total, 21 mil hectares estão georreferenciados, certificados, com suas matrículas retificadas e parcelados. Ou seja, podem ser vendidos a qualquer momento, porque já têm a sua matrícula aberta. "O restante das terras estão em processo de identificação sobre quem ocupa essas áreas, por meio de chamamento público. Para os ocupantes desses espaços, é oferecido um contrato de concessão, possibilitando a venda direta para esse produtor após o contrato", afirmou o presidente da ETR.

Teles afirma que o prazo para fazer o pedido de regularização de terra se encerrou no ano passado. ”Não tem processo novo de regularização de terra. Atualmente a ERT pode fazer um chamamento público das pessoas que estão ocupando as terras da Terracap.

Veja a entrevista completa

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho



Saiba Mais Cidades DF Acidente interrompe vida de jovem universitário de 26 anos

Acidente interrompe vida de jovem universitário de 26 anos Cidades DF Em Planaltina, homem é preso com mais de 700 notas de R$100 falsificadas

Em Planaltina, homem é preso com mais de 700 notas de R$100 falsificadas Cidades DF Estudante dá de cara com cobra "tomando sol" em cachoeira de Formosa; vídeo

Estudante dá de cara com cobra "tomando sol" em cachoeira de Formosa; vídeo Cidades DF Confira seis simpatias e orações para o Dia de São Francisco de Assis

Confira seis simpatias e orações para o Dia de São Francisco de Assis Cidades DF PCDF prende quatro por parcelamento irregular e dano ambiental em Sobradinho