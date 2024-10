Candidata a prefeita de Valparaíso apoiada por Bolsonaro: "Dever cumprido"

A candidata à prefeitura de Valparaíso Maria Yvelônia votou na Escola Municipal Marcus Antônio Salermo neste domingo (6/10). Yvelônia disse ao Correio que está confiante e muito grata por todo o processo de campanha.

“A sensação é de dever cumprido. Passamos por todo um processo apresentando propostas, mostrando que Valparaíso pode ter uma gestora com competência e experiência, e agora é esperar o momento de colher os frutos. Só tenho a agradecer às pessoas, pois fui sempre muito bem recebida nas casas, nos comércios e durante as carreatas, com acenos e demonstrações de carinho”, afirmou Yvelônia.

A candidata atuou como secretária nacional durante o governo Bolsonaro e recebeu o apoio do ex-presidente em sua campanha. Bolsonaro chegou a participar de uma de suas carreatas em Valparaíso, que reuniu 2,7 mil carros e motos no dia 22/9.

“A participação do capitão Bolsonaro na minha carreata foi uma demonstração de que ele acredita que posso ser uma excelente gestora para Valparaíso de Goiás. A carreata foi a maior da história do entorno, e isso é motivo de orgulho. Fizemos uma nova história na política deste município”, explicou.

Yvelônia também destacou as dificuldades que enfrentou durante a campanha devido à disseminação de fake news. “Tenho a lamentar a questão das fake news. Fui alvo disso, mas, em relação ao processo, tenho muito mais a agradecer”, disse.

Caso eleita, a candidata pretende se reunir com seus apoiadores no Comitê do Céu Azul e, em seguida, visitar todos os bairros de Valparaíso. “Afinal de contas, precisamos agradecer por toda a confiança”, disse Yvelônia. Ela também informou que, em caso de derrota, haverá uma “carreata da gratidão”.