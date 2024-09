Governador de Goiás socorre vítimas de acidente durante carreata; veja vídeo

Vídeo mostra Caiado ajudando os envolvidos no acidente - (crédito: Reprodução/Instagram @coronel_washington)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), socorreu neste sábado (21/9), vítimas de um acidente de trânsito enquanto participava de uma carreata. Caiado é médico ortopedista e ao ver a cena pediu para que pudesse descer da carreata para ajudar.

Caiado estava fazendo uma carreata para apoiar o candidato Sando Mabel (União Brasil) no momento em que percebeu o acidente. Segundo o coronel Washington, comandante geral do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o governador pediu para que a caminhonete parasse para que ele pudesse ajudar a socorrer as vítimas.

O vídeo divulgado pelo coronel mostra o governador ajudando uma das vítimas.

Veja o momento: