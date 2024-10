Para evitar filas, eleitores da Cidade Ocidental votam no horário do almoço

Joana Valentina Everton, 53, e Priscila Valentina Everton, 32, foram votar na hora do almoço no Colégio Santo Antônio - (crédito: Letícia Guedes/CB/D.A. Press)

Eleitores de Cidade Ocidental, município localizado a cerca de 40 km de Brasília, vão às urnas, neste domingo (6/10) para eleger prefeito, vice e vereador. Com os termômetros marcando 33ºC e a umidade em 25%, os votantes buscaram alternativas para permanecer menos tempo na fila.



No Colégio Santo Antônio, localizado no centro do município, o Correio encontrou Antônio de Souza Silva, 58 anos. Ele confessou que todos os anos escolhe votar por volta das 13h para evitar o tumulto. “Horário de almoço, né? Muita gente já foi embora”, brincou.

A cozinheira Joana Valentina Everton, 53, e a filha, a secretária Priscila Valentina Everton, 32, usam da mesma estratégia. “Neste horário, não tem fila, é bem tranquilo. Cheguei e, em menos de 20 minutos finalizei o processo.” A filha também comentou que vieram preparadas com garrafas de água para enfrentar o calor, mas relataram que o local estava bem ventilado.

Leia também: Tempo quente e seco exige atenção dos eleitores

Intercorrências

Segundo um funcionário que trabalhava no local, o clima no início da tarde diverge completamente do que foi vivenciado pela manhã. “Muitas urnas apresentaram intercorrências, o que fez com que grandes filas se formassem. Minha esposa veio votar aqui e esperou mais de uma hora na fila. A maioria das máquinas estava assim, mas apenas as reiniciaram”, denunciou.

Candidatos

Os eleitores de Cidade Ocidental têm, neste domingo, duas opções de candidatos à prefeitura e podem escolher entre 190 candidatos ao cargo de vereador.