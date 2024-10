Grávida entra em trabalho de parto durante votação na Cidade Ocidental

Por volta das 11h30 deste domingo (6/10), uma mulher grávida entrou em trabalho de parto enquanto votava em uma escola localizada no município de Cidade Ocidental (GO).

Segundo informações obtidas pelo Correio, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a mulher para o Hospital Municipal da Cidade Ocidental.

Apesar da bolsa rompida, por volta das 14h30 a criança ainda não tinha nascido, a mulher passava bem e era monitorada por profissionais do hospital do município. Ela será encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) para passar pelos procedimentos necessários.

































































































































































Eleições 2024

Às 17h deste domingo (6/10), horário em que se encerram as votações do primeiro turno das eleições de 2024, começa a apuração dos resultados dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Os votos são computados e divulgados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e você também poderá conferir no Especial do Correio Braziliense.

Parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, a Central CB.Poder vai acompanhar a apuração e os bastidores das Eleições 2024. A programação começa às 17h no canal do Correio no YouTube e às 19h passará também ao vivo no canal da emissora da televisão. Uma bancada de especialistas e de jornalistas vai comentar os resultados do pleito até as 20h.

Essa é a primeira vez na história da democracia brasileira que a abertura das urnas inicia no mesmo horário em todo o país. Com as diferenças no fuso horário entre os estados, a contagem dos votos iniciava 19h, após o encerramento da votação no Acre. A partir deste ano, a divulgação do resultado da votação inicia às 17h do horário de Brasília (15h no Acre).