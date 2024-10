Joseleide Lázaro é reeleito para a prefeitura de Padre Bernardo (GO)

Em Padre Bernardo (GO), o atual prefeito Joseleide Lázaro (União Brasil) foi eleito para o segundo mandato com 48,42%% dos votos. Com três candidatos na disputa pela prefeitura, Claudiênio Teixeira ficou na segunda colocação, com 28,37% dos votos, seguido por Zé Matheus, com 23,22%. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país.

O atual prefeito representa a coligação O trabalho continua com força e fé (PP, PL, UNIÃO, AVANTE e PSD). Apoiada pelos governadores do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e do Goiás, Ronaldo Caiado (União), a chapa tem Everardo Ribeiro como vice.

Veja os outros candidatos que disputaram a corrida eleitoral na cidade.

Claudiênio Teixeira



O ex-prefeito de Padre Bernardo Claudiênio Teixeira (PDT) concorreu à prefeitura pela coligação Padre Bernardo com paz e prosperidade (PDT, MDB e Republicanos). A chapa foi formada também pelo candidato à vice Dudu de Taboquinha.

Zé Matheus

O vereador Zé Matheus (Pode) foi o representante da coligação Renovação, Fé Trabalho e Mudança (PODE /PRD/DC) e teve como vice na chapa Renato Ubaldino.