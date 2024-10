3ª edição da corrida Encontro Delas CAIXA ocorre no Lago Sul neste domingo

Neste domingo (13/10), ocorrerá, na Avenida Lago Sul, a 3ª edição brasiliense da Corrida Encontro Delas CAIXA. A iniciativa visa a promoção da valorização, saúde e bem-estar da mulher. Para participar, basta baixar o aplicativo Tfsports e buscar pela aba do evento. A inscrição custa R$119 — idosas pagam metade do valor e pessoas com deficiência (PCDs) podem participar de forma gratuita. Há percursos de 5 Km e 10 Km. A retirada dos kits começa nesta quinta-feira (10/10).

A concentração para a largada será em frente ao Centro Comercial Gilberto Salomão, onde haverá uma arena e abertura ao público com atrações para toda a família. A largada está marcada para as 7h30 e será antecedida por uma aula de alongamento coletivo, que começara às 7h. A partir das 8h, a animação fica por conta de um aulão pós-prova. As atividades físicas serão oferecidas pela Bodytech.

A inscrição dá direito a um kit atleta com camisa thermodry Track & Field e bag exclusiva. A entrega dos kits ocorrerá de 10 a 12 de outubro na loja Track & Fied do Gilberto Salomão. Ao cruzar a linha de chegada, todas as atletas ganharão medalha de participação e concorrerão ao sorteio de brindes dos patrocinadores. Além disso, as três primeiras colocadas de cada categoria serão premiadas com troféus.





A 3ª edição Brasília da corrida Encontro Delas CAIXA é realizada pela Encontro e o Correio Braziliense e organizada pelo Bruno Atleta. Conta com o patrocínio da CAIXA e Governo Federal, Del Maipo, Track & Field, TFSports, Hospital Brasília e Exame Laboratório e apoio da Bodytech e Vichy. A promoção é da Clube FM.

Serviço

Retirada do kit

Data: 10, 11 e 12 de outubro de 2024

Horário: 5ª e 6ª feira, das 10h às 20h. Sábado, das 10h às 15h

Local: Loja Track & Field do Gilberto Salomão

ATENÇÃO: Não haverá entrega de kit fora desse horário.



Corrida

Data: 13 de outubro de 2024

Horário da largada: 7h30

Percursos: 5km e 10km

Inscrições: R$119,90 – pelo aplicativo tfsports

Local da prova: Av. Lago Sul (em frente ao Gilberto Salomão)