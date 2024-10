Motorista é socorrida após acidente perto da Unieuro, em Águas Claras

Um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (8/10), próximo ao balão da Unieuro, em Águas Claras, mobilizou uma equipe de socorro do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo informações da corporação, a condutora do veículo, de 47 anos, foi resgatada consciente e orientada, sendo encaminhada para um hospital particular da região. Ela não queixava-se de dores.

A dinâmica do acidente não foi divulgada pelos bombeiros.

Cuidados no período chuvoso

- Fazer revisão dos pneus, freios, limpadores e faróis do veículo;

- Manter os pneus calibrados;

- Evitar frear quando cair em um buraco, para diminuir o efeito do impacto;

- Usar o ar-condicionado e o desembaçador elétrico traseiro ou abrir um pouco os vidros para deixar o ar circular pelo carro, para melhorar a visibilidade;

- Se o carro não tiver ar-condicionado, é importante deixar uma flanela à mão, pois a intensidade da chuva pode tornar inviável a abertura dos vidros;

- Reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo da frente;

- Redobrar a atenção ao passar pelos ciclistas e manter a distância mínima de 1,5m;

- Se houver pouca visibilidade, parar e esperar as condições do tempo melhorarem, caso possa fazer isso com segurança;

- Evitar freadas ou mudanças bruscas, pois o acúmulo de água na pista pode provocar a aquaplanagem, que é quando os pneus perdem o contato com o asfalto;

- Utilizar sempre a luz de seta para indicar mudança de direção;

- Evitar locais alagados. Se o condutor não conseguir ver o meio-fio, o ideal é mudar de rota;

- Em caso de enchente, abandonar o veículo assim que o nível de água atingir o batente do carro, pois ele pode começar a boiar.