Idade da mulher e do homem determina o sucesso da reprodução assistida

Natália Paes, especialista em reprodução humana e membro da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, no programa CB.Saúde - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Os avanços na reprodução assistida foram comentados por Natália Paes, especialista em reprodução humana e membro da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, no programa CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quinta-feira (10/10). Às jornalistas Carmen Souza e Mila Ferreira, a especialista também falou sobre os 40 anos do primeiro nascimento por fertilização assistida no Brasil e como a idade afeta a taxa de sucesso desse procedimento.

Natalia lembrou que muita coisa mudou, desde então. "Até o nome mudou. O nome proveta se dava pelo fato de o procedimento ser feito em um tubo de ensaio, conhecido como proveta. A tecnologia atual proporciona que o espermatozoide seja injetado diretamente dentro do óvulo, processo conhecido como injeção intracitoplasmática, que é a chamada de ICS. As chances de sucesso aumentaram muito, o nome atual é fertilização in vitro", explicou.

Idade

Ela apontou a idade como ponto determinante na taxa de sucesso da reprodução assistida. “Mulheres de até 35 anos que tentam engravidar espontaneamente até um ano sem sucesso devem procurar ajuda. De 35 até 40 anos devem procurar ajuda em seis meses. A partir de 40 anos, a investigação deve ser imediata. Mas não necessariamente vai ser escolhida a fertilização in vitro. Existem outros sinais de alerta, como endometriose, síndrome do ovário policístico, alguma doença genética na família, traumas testiculares, caxumba em relação ao homem, são fatores que causam uma ansiedade em relação a fertilidade”, detalhou.

A especialista afirmou que o êxito nas gestações é cada vez mais rápido, mas depende da idade da mulher. "O tempo até a gestação está cada vez mais curto diante das novas tecnologias e da qualificação dos personagens envolvidos. Existe um desafio que é a idade, tanto do homem como da mulher, principalmente da mulher. Quanto mais velha a mulher, mais difícil conseguir", observou, acrescentando que a taxa de sucesso varia de 30 a 60%, mas quando é uma mulher de 42 anos a taxa fica aproximadamente em 5%.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso