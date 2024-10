Homem de 40 anos morre após ser esfaqueado em Taguatinga Norte

Um homem de 40 anos foi assassinado, na noite desta quinta-feira (10/10), na QNL 26, de Taguatinga Norte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a vítima sofreu golpes no tórax e no braço, sendo declarado o óbito ainda no local. Já a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) detalhou que o homem foi atingido por golpes de arma branca. O suspeito está foragido.

A 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) investiga o caso. Uma equipe da PMDF está no local aguardando a chegada da perícia.