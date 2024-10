Motorista morre após colisão frontal com poste em viaduto de acesso à Ponte JK

O grave acidente ocorreu no viaduto que dá acesso à Ponte JK, entre as L4 Norte e Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motorista de 39 anos morreu na noite desta quinta-feira (10/10) após colidir gravemente o carro contra um poste no viaduto que dá acesso à Ponte JK, entre as L4 Norte e Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o homem dirigia um Audi A3 branco e foi encontrado em parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram o atendimento imediato, retirando-o do veículo e iniciando manobras de reanimação cardiopulmonar.

Infelizmente, apesar dos esforços dos socorristas, os sinais vitais do motorista não foram restabelecidos, e o óbito foi declarado no local do acidente.











A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e ficou responsável pelo trânsito na região.