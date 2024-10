Baóbar: sambistas farão protesto contra interdição do estabelecimento

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) interditou o Baóbar, localizado na comercial da 411 Norte. A principal alegação é o descumprimento da Lei do Silêncio - (crédito: Material cedido ao Correio)

Nesta sexta-feira (11/10), o Samba Nosso — projeto de roda de samba aberta feito pelo Sambas DF — fará um protesto na frente do Baóbar, localizado na 411 Norte, contra a interdição feita pelo Ibram na última terça-feira (8/10) . A manifestação ocorrerá às 19h e os participantes poderão levar instrumentos para participar da roda. Os responsáveis pelo protesto também informam que haverá venda de bebidas. O Baóbar ainda permanece interditado.

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) interditou o Baóbar, localizado na comercial da 411 Norte, sendo a principal alegação o descumprimento da Lei do Silêncio. Moradores fizeram denúncias contra o estabelecimento.



Otávio Campos, do Sambas DF, diz que é um absurdo a forma arbitrária que o Ibram agiu, sem permitir que houvesse diálogo. Segundo ele, isso não só impede que a música aconteça, mas, também, que o bar abra e resulte no sufocamento dos empresários até que a única opção seja fechar as portas.

"Esperamos fazer a roda de samba pacífica, mas que chame a atenção das autoridades que o governo está matando as opções de cultura e arte da cidade, minando também empregos e renda de muita gente que trabalha direta e indiretamente com isso.", afirma Campos sobre a manifestação.

"Cada vez mais está difícil fazer samba e cultura em Brasília. A truculência e falta de diálogo tornam as coisas quase impossíveis para quem quer empreender e gerar emprego através da arte. Mas o Sambas DF está aqui para resistir e fazer com que o samba sempre cresça em Brasília! Contem com a gente!", diz o Samba DF em uma postagem nas redes sociais.

O Baóbar é um conhecido por propagar o samba e o forró. Na sexta-feira e no domingo, o samba toma conta do local com a música ao vivo. Para Neo Silva, proprietário, o espaço é um lugar multidisciplinar, acolhedor e alegre, que não visa apenas o lucro.

*Estagiário sob a supervisão de Talita de Souza

