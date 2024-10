Presidente do Correio comemora retorno da Marotinha: "Importante para a vida"

A Marotinha voltou e o clima é de celebração na manhã deste sábado (12/10) no Centro Integrado de Educação Física (Cief), na 907 sul, onde ocorre o evento. O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, comemorou o retorno da corrida, que conta com a presença de 2 mil crianças.

“Esse evento é fantástico. É um prazer ver essa meninada praticando esporte para aprender a competir. É importante para a vida”, destacou o presidente do Correio.

Segundo o assessor de relações institucionais do Correio Braziliense, Miguel Jabour, a corrida nasceu pela própria vontade das crianças.

“Elas não podiam participar dos cinco quilômetros da Maratona Brasília porque a Federação de Atletismo limitava a idade mínima a 16 anos. Então, o Correio realizou, em 12 de outubro de 1992, a primeira Marotinha”, explicou.

“Tivemos sete edições e voltamos agora com muita alegria. Conversei com alguns pais e eles disseram que as crianças mal dormiram de ontem para hoje de tanta ansiedade. É uma felicidade para o Correio Braziliense, para a TV Brasília e para a Rádio Clube poder proporcionar isso para a criançada ”, completou.

A Marotinha teve duas mil crianças inscritas e as inscrições foram encerraram em apenas três horas.