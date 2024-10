Homem dá mata-leão em mulher durante show no Mané Garrincha e é preso

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, na noite desse sábado (12/10), durante um show no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima foi encontrada em estado de choque, chorando e com a roupa suja. Testemunhas afirmaram que o agressor havia arrancado o celular da mulher, a derrubado no chão e aplicado nela um golpe conhecido como "mata-leão".

Os militares foram acionados por testemunhas. Diante das evidências e dos relatos, o suspeito de ser o autor das agressões foi preso em flagrante e, junto à vítima, foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) para as devidas providências.