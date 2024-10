Ciclista de 32 anos morre após ser atropelado por carro em Planaltina

Um ciclista de 32 anos morreu na noite deste domingo (13/10) após ser atropelado por um carro no Núcleo Rural Tabatinga, próximo a Rajadinha, em Planaltina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), os bombeiros chegaram ao local por volta das 20h e encontraram a vítima caída no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já estava presente, avaliou o ciclista e constatou que ele não apresentava mais sinais vitais.

A condutora do veículo, um Nissan Sentra cinza, uma jovem de 19 anos, não sofreu ferimentos. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada.

A 31ª Delegacia (Planaltina) investiga o caso.