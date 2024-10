Saiba quem é o segurança morto em bar durante tiroteio no Riacho Fundo

O segurança morto em um bar no Riacho Fundo II, na noite deste domingo (13/10), foi identificado como Thiago Abreu, de 23 anos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 23h20 para atender a ocorrência. Quando os bombeiros chegaram ao local, o homem já estava sem sinais vitais. Nas redes sociais, o jovem apresentava-se como Jorny Thiago, natural de Ibotirama, na Bahia.

Segundo investigação da Polícia Civil, o segurança foi morto ao tentar impedir um cliente de sair do local sem pagar a conta. Uma criança, de dez anos, também foi baleada, apresentando uma perfuração na cabeça, atrás da orelha. Ela foi socorrida e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Taguatinga.

Testemunhas disseram que outras pessoas ficaram feridas e foram socorridas na UPA (unidade de pronto atendimento) do Recanto das Emas, conforme informações da Polícia Militar. Em nota, a PCDF afirmou que quatro mulheres ficaram feridas. Elas têm 19, 20 e 45 anos. A quarta não teve idade identificada. Uma delas, atingida nas costas, é mãe da criança de dez anos que está na UTI.

Thiago Abreu tinha 23 anos e trabalhava como segurança no bar (foto: Reprodução/Redes sociais)

Buscas pelo suspeito

Conforme a PMDF, o suspeito ainda não foi identificado e buscas estão sendo realizadas para localizar o criminoso. Testemunhas informaram que o suspeito dos disparos vestia roupas pretas e fugiu a pé em direção ao Recanto das Emas. As equipes da polícia realizaram patrulhamento pelas quadras 800. A Polícia Civil realizou perícia no local e investiga o caso.



Dez pessoas já foram ouvidas pela Polícia Civil, inclusive as vítimas. A mãe da criança ainda não teve condições de prestar depoimento.

Um trabalhador do bar foi preso em flagrante depois que a polícia identificou — pelas câmeras de segurança — que ele permitiu a entrada do autor dos disparos sem fazer a revista. Ele foi autuado como partícipe no homicídio consumado e nos quatro homicídios tentados, por ter faltado com dever de vigilância.

O caso ocorreu no Puxadinho Gastro Bar, que fica na QC3, rua 6. No bar, existe uma área kids destinada às crianças que frequentam o espaço com a família. O Correio procurou a empresa, que ainda não se manifestou sobre o assunto.