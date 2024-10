Vídeo registra momento em que ao menos 10 tiros são disparados em bar

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que são disparados ao menos 10 tiros no Puxadinho Gastrobar, no Riacho Fundo II, onde o segurança Jorny Thiago Abreu foi morto ao tentar impedir um cliente de sair do local sem pagar a conta. Na filmagem, um grupo que se apresentava no palco do bar escuta os tiros e se abaixa para se proteger. Ao fundo, é possível ouvir gritos.

Um menino de 10 anos, baleado na cabeça, e mais quatro mulheres ficaram feridas, incluindo a mãe da criança. O menino foi socorrido e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital de Base (HBDF). Testemunhas informaram que o suspeito dos disparos vestia roupas pretas e fugiu a pé em direção ao Recanto das Emas. As equipes da polícia realizaram patrulhamento pelas quadras 800.

Segundo a 29ª Delegacia de Polícia, cerca de 10 pessoas já foram ouvidas, entre elas seguranças, clientes e os proprietários do local. A empresa responsável pelo Puxadinho Gastrobar se manifestou sobre o tiroteio e a morte do segurança. Em nota publicada nas redes sociais, o estabelecimento ressaltou que repudia todo ato de violência e preza pela segurança do espaço e de seus frequentadores.

A empresa informou que está colaborando e prestando todas as informações necessárias aos órgãos competentes. "Um cliente completamente alterado efetuou disparos que culminaram no falecimento de um prestador de serviço no local, bem como em ferimentos de clientes, inclusive, uma criança". O suspeito segue foragido. Confira o vídeo do momento dos disparos:





Falta de revista

Um trabalhador do bar foi preso em flagrante depois que a polícia identificou — pelas câmeras de segurança — que ele permitiu a entrada do autor dos disparos sem fazer a revista. Ele foi autuado como partícipe no homicídio consumado e nos cinco homicídios tentados, por ter faltado com dever de vigilância.

Em um vídeo compartilhado com o Correio, é possível ver o momento em que o suspeito chega ao bar e passa pela entrada sem ser revistado. Ele abraça o funcionário do estabelecimento, enquanto segura um copo na mão. Duas mulheres que chegam à entrada depois do suspeito parecem ser revistadas por uma segurança antes de serem liberadas. Veja o vídeo: