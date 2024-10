Chefes de Executivos locais falam do futuro de Formosa e Novo Gama

Somando mais de 200 mil moradores, de acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Formosa e Novo Gama têm o dobro da média populacional (108,3 mil habitantes) das 11 cidades da Região Metropolitana do Entorno Distrito Federal (RME). Na segunda reportagem da série que vai apresentar os planos dos prefeitos eleitos nos municípios da RME, o Correio aborda o que os eleitos para comandar os poderes Executivos formosense e novogamense projetam para o futuro com suas gestões.

Em Formosa, a candidata do Partido Liberal (PL), Simone Ribeiro, se elegeu com 23.319 (41,44%) dos votos válidos. Ela será a primeira mulher na história da cidade a ocupar o cargo de prefeita. Ela disse que lançará mão de políticas públicas dirigidas ao público feminino para valorizar as mulheres formosenses."Vou fortalecer o papel delas na família, além de cuidar da saúde mental, física e espiritual", detalhou.

A gestora comentou que a mulher precisa compreender que tem um papel de tamanha importância na sociedade. "Sei como fazer isso acontecer, por meio de políticas públicas eficientes junto ao poder legislativo e parcerias público-privadas", acrescentou a gestora. Segundo Simone, os próximos quatro anos serão de muito trabalho. "Tenho muitas prioridades, desde limpar a cidade a buscar parcerias com o empresariado. Também vou melhorar a estrutura da cidade e da zona rural, além de capacitar e valorizar a nossa gente", prometeu.

Antes de se tornar política, Simone Ribeiro atuou, durante 12 anos, como psicóloga e, por essa experiência, afirmou saber da importância de dar atenção a projetos em saúde mental. "Vou buscar parcerias com instituições e profissionais da área para atender às demandas da cidade, zona rural e dos distritos", garantiu. Em relação ao agronegócio, um dos pontos fortes de Formosa, a prefeita disse que pretende criar conexão do seu governo com o setor. "Para isso, vou incentivar a qualificação e a contratação de profissionais, melhorar a estrutura do Distrito Agroindustrial, além de fortalecer o micro, pequeno, médio e grande produtor rural, trazendo melhoria das estradas e pontes", ressaltou.

Continuidade

O atual prefeito de Novo Gama, Carlos Alves dos Santos — ou simplesmente Carlinhos do Mangão — também do PL, foi reeleito para comandar a cidade por outro quadriênio. Ele foi a preferência de 34.998 (78,82%) eleitores nas urnas. O gestor afirmou que saúde e educação serão as prioridades para os próximos quatro anos. "Vou concluir as obras do Hospital Municipal de Novo Gama, que estão em andamento. Quando inaugurada, a unidade contará com mais de 50 leitos para atender à nossa população", garantiu. "Também pretendo finalizar a reforma, ampliação e construção de salas de aula do município. Nesta semana, inclusive, iniciei processo licitatório para mais seis escolas e, na próxima, vou começar a licitação para mais quatro", acrescentou.

Um dos problemas crônicos de Novo Gama, na avaliação de Carlinhos, é o presídio, que fica localizado no centro da cidade e traz sensação de insegurança para a população. Sobre o assunto, o prefeito disse que a estrutura está com os dias contados. "Tinha uma obra paralisada, há 14 anos, de um presídio no município, em um lugar mais afastado, para substituir o atual. Há dois anos, em parceria com o governo estadual, conseguimos destravá-la e os serviços devem ser concluídos entre janeiro e fevereiro", pontuou.

Outra situação que preocupa os novogamenses é a rede de esgoto que, atualmente, cobre somente 34% do município. Em relação ao tema, o gestor comentou que há um processo de licitação aberto para aumentar a rede. "Serão 102 km, com quase 9 mil residências beneficiadas. Além disso, as obras no bairro Vila União estão sendo finalizadas e a ideia é entregá-las no início do ano", afirmou. "Também está em andamento a construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Santa Maria, que vai atender toda a cidade", informou.

Além do hospital municipal e da abertura de escolas novas, Carlinhos do Mangão listou outros projetos que iniciou no primeiro mandato e que serão entregues até o fim de 2028. "Iniciamos a construção de um abrigo de crianças em situação de vulnerabilidade que foram retiradas de seus lares, por algum motivo de força maior", revelou, sem dar mais detalhes sobre os projetos.

Soluções conjuntas

A pergunta em comum que a reportagem está fazendo a todos os prefeitos eleitos é: "de que forma pretende trabalhar a relação com o DF?". De acordo com Simone Ribeiro, agora, como prefeita eleita, vai evoluir as tratativas com os políticos candangos. "Especialmente com as grandes lideranças femininas, como a vice -governadora Celina Leão, que já sinalizou apoio", revelou. "Serei incansável na busca de soluções para o meu município e, com Formosa sendo parte da Região Metropolitana do DF, teremos muitas possibilidades", avaliou a prefeita eleita.

Carlinhos do Mangão pontuou que tem uma parceria "muito forte" com os deputados, o governador Ibaneis Rocha e a vice-governadora Celina Leão. "A ideia é estreitar ainda mais esses laços, até porque há projetos importantes entre Novo Gama e Santa Maria, como é o caso da passarela e do viaduto entre o nosso município e a região do DF. Melhorando a relação, coisas boas podem acontecer para os dois lados", afirmou.