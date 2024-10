Estudante dá de cara com cobra "tomando sol" em cachoeira de Formosa; vídeo

Jovem viu cobra em cachoeira do Entorno do DF - (crédito: Reprodução/TikTok/@fonseca_kay)

A estudante Kayanne Fonseca avistou uma cobra tomando sol e nadando na cachoeira JK, localizada em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O registro do momento foi publicado na última terça-feira (1º/10) e já alcançou mais de 100 mil visualizações no TikTok.

"Fui fazer minha primeira trilha, eu só não esperava que em 10 minutos teria uma participação especial. Pelo menos ela so tava de passagem", relatou Kayanne Fonseca.



Veja o vídeo:

A cobra vista por Kayanne é uma jibóia. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), essa serpente não é venenosa. Ela é de médio a grande porte e pode medir até 4 metros de comprimento. A gestação dura de 127 a 249 dias e produz de 8 a 50 filhotes por ninhada. As jibóias vivem aproximadamente 20 anos.