UnB abre semestre com boas-vindas especial de medalhistas olímpicos

A Universidade de Brasília (UnB) iniciou o semestre com a presença dos medalhistas olímpicos Caio Bonfim e Ketleyn Quadros, que participam de um bate-papo com os calouros. O Inspira UnB, evento que acontece tradicionalmente na primeira semana de aulas, acontece na tarde desta terça-feira (15/10) no 'Beijódromo', localizado no campus Darcy Ribeiro.

Caio Bonfim, nascido e criado em Sobradinho, tornou-se o principal nome da modalidade marcha atlética no país. “O esporte traz uma bagagem e um aprendizado que a gente leva para a vida. Toda caminhada tem desafios. Há obstáculos e momentos de aprendizados. Precisamos aprender a ressignificar para que tudo sirva de aprendizado”, destacou o atleta.

A judoca Ketleyn Quadros é a primeira medalhista olímpica em esportes individuais na história do Brasil e fez um discurso de motivação aos novos alunos. “Precisamos fazer escolhas difíceis todos os dias. É preciso fazer o que tem que ser feito e não o que queremos. Ser obstinado não é defeito”, salientou.

A reitora Márcia Abrahão parabenizou os calouros pelo início da jornada acadêmica. “A partir de agora, vocês vão carregar no peito o amor à universidade assim como eu. Parabéns por terem ingressado na UnB e agradecemos vocês por fazerem parte do nosso mundo acadêmico de transformação”, discursou.









De 4 a 10 de novembro, acontecerá a semana universitária, onde são apresentados os cursos e a universidade. No dia 10 de novembro, ocorrerá a corrida UnB, realizada em parceria com o Hospital Universitário.

O evento pode ser acompanhado ao vivo, clicando neste link.