Suspeito de tentativa de latrocínio é preso pela PMDF em Ceilândia

Na tarde desta quarta-feira (16/10), um homem foi preso suspeito de ter assaltado uma distribuidora e disparado contra uma das vítimas em Ceilândia. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Choque (BPChoque), prendeu o suspeito no setor da QNM 06. Ele portava um revólver calibre .38, carregado com quatro munições intactas e duas deflagradas, uma porção de cocaína e estava com um mandado de prisão em aberto por roubo sob grave ameaça.

Na abordagem, os policiais da PATAMO, que foram acionados por populares, também recuperaram dois veículos roubados e apreenderam pertences das vítimas, incluindo R$ 2.447,00 em espécie, um relógio, um celular e uma carteira com cartões e R$ 252. Antes da prisão ser concretizada, o suspeito, que fugia em uma motocicleta vermelha, perdeu o controle do veículo e caiu ao solo durante a fuga na altura da QNN 03.

Devido aos ferimentos causados pela queda, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para atendimento médico antes de ser conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (15ª DP), onde foi autuado por tentativa de latrocínio.