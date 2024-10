Começa o repasse do Bolsa Família referente ao mês de outubro no DF

Em outubro, 400 mil novas famílias entraram no programa no país como um todo. Desse grupo, 62% têm crianças de até 12 anos - (crédito: Roberta Aline / MDS/ Gov Br )

Ao todo, 177 mil famílias do Distrito Federal serão beneficiadas com o bolsa família neste mês de outubro. Os repasses têm início nesta sexta-feira (18/10) e seguem até o dia 31, de acordo com o fim do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários, que podem ser conferidos na tabela abaixo. O investimento do governo federal neste mês supera R$ 60,82 milhões e garante um valor médio de R$ 686,21 aos contemplados no DF.

Desde a retomada do programa, em 2023, mais de 90,9 mil menores de até 6 anos no Distrito Federal recebem o Benefício Primeira Infância, que acrescenta R$ 150 por criança nessa faixa etária às famílias beneficiadas. O investimento destinado a esse público é de R$ 12,7 milhões. Além disso, o Bolsa Família prevê um adicional de R$ 50 para crianças e adolescentes. No país, 12,34 milhões de crianças de sete a 16 anos recebem o Benefício Variável Familiar Criança, enquanto 3,3 milhões de adolescentes de 16 a 18 anos são atendidos pelo Benefício Variável Familiar Adolescente.

Em outubro, o governo federal também realiza o pagamento do Auxílio Gás, alinhado ao calendário do Bolsa Família, para famílias em situação de maior vulnerabilidade. No Distrito Federal, 55.353 famílias receberão R$ 104, valor que corresponde ao custo integral de um botijão de 13 quilos de gás GLP, com um investimento total de R$ 5,7 milhões.

Em todo o país, o Bolsa Família contempla 20,73 milhões de famílias em outubro, por meio de um investimento que ultrapassa R$ 14,03 bilhões e um valor médio de R$ 678,46. Além disso, 1,74 milhão de famílias de regiões afetadas por desastres naturais recebem pagamentos unificados. O Nordeste é a região com mais beneficiários, e São Paulo o estado com maior número de famílias atendidas. Roraima tem o maior valor médio de repasse, com destaque para o município de Uiramutã (R$ 1.012,99).