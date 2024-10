Veja momento em que PM destrói uma das granadas em rodoviária do DF

Em um clima de tensão em meio ao embarque e desembarque de passageiros de todos os cantos do país na capital, nove granadas de fabricação industrial foram interceptadas na tarde desta sexta-feira (18/10) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na Rodoviária Interestadual de Brasília.

Os artefatos explosivos com potencial letal estavam escondidos em uma mochila e uma mala pertencentes a Antonio José Martins da Silva, 26 anos. Ele foi preso em flagrante e, aos policiais, contou que levaria as bombas para o Maranhão. Veja o momento em que os PMs destruíram uma das granadas.

De acordo com as investigações, Antonio saiu do Estado do Rio de Janeiro com desembarque no DF para uma conexão. Ele veio com outras dezenas de passageiros pela companhia Guanabara. O Correio apurou que os militares receberam uma denúncia na manhã de ontem e monitoraram o coletivo até a chegada à capital. O ônibus fez pausas obrigatórias em outras cidades fluminenses, mineiras e goianas.

Em Goiás, o suspeito chegou a pedir um isqueiro emprestado a um outro passageiro que estava sentado ao lado dele, que falou com a reportagem, mas preferiu não revelar a identidade. O homem também iria fazer conexão em Brasília para seguir viagem para a casa, na Bahia.

"Logo quando a gente desembarcou (no DF), eles pegaram também meus documentos e celular, pois achavam que eu era amigo dele (do suspeito). Parece que pegaram imagens das câmeras que me mostram emprestando o isqueiro a ele e, por isso, associaram", disse.

De acordo com a PMDF, havia nove granadas de fabricação industrial em duas bagagens de Antonio. A pólvora preta encontrada confirmou que, de fato, se tratava de artefatos explosivos. Antonio é natural de Teresina (PI) e foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para prestar depoimento.