Três pessoas são resgatadas de embarcação à deriva no Lago Paranoá

Na tarde deste sábado (19/10), três pessoas foram resgatadas de uma embarcação que estava à deriva e começou a afundar, no Lago Paranoá, na altura do Setor de Clubes Esportivos Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe de resgate chegou ao local, se deparou com a embarcação submergindo e três ocupantes em seu interior. Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram que chovia forte no momento do resgate.

Ainda segundo a corporação, os ocupantes foram resgatados sem ferimentos e levados em segurança para um clube próximo ao local do acidente. O barco foi rebocado e deixado na margem do mesmo clube, ficando aos cuidados do proprietário.

A embarcação foi rebocada até a margem do Lago Paranoá (foto: Divulgação/CBMDF)

O CBMDF atendeu a ocorrência empregando uma embarcação com uma equipe de mergulhadores. Não se sabe a dinâmica do acidente.