Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (22/10)

Nesta terça-feira (22/10), o clima em Brasília continua com sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. Mesmo com momentos de abertura do sol, que contribuem para a elevação da temperatura, a nebulosidade e a chuva devem predominar.



As temperaturas mínimas são de 18°C, registrada na região do Gama, e 19°C no Plano Piloto, com a máxima chegando a 28°C. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 50% e os ventos variam entre moderados a fracos, com possíveis rajadas em momentos isolados.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para a capital, sinalizando chuvas intensas. "A combinação de calor e umidade alta pode intensificar a ocorrência de pancadas de chuva", afirmou o meteorologista Heráclio Alves.

Até quinta-feira (24/10), a previsão indica continuidade deste padrão, com calor, pancadas de chuva e céu coberto por nuvens.