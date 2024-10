Debate OAB-DF

Antes do debate, Karolyne Guimarães destaca compromisso com a verdade Candidata da chapa "A OAB que eu preciso", Karolyne Guimarães reforçou a importância da transparência e da participação ativa da advocacia na escolha da nova gestão da OAB-DF. Acompanhe o debate ao vivo na TV Brasília e nas redes sociais do Correio