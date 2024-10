Everardo Gueiros declara que candidato levou fake news a debate da OAB-DF

Nos momentos finais do debate, promovido pelo Correio Braziliense e TV Brasília na noite desta terça-feira (22/10), entre candidatos à Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Everardo Gueiros declarou que houve fake news sobre sua gestão à frente da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAA/DF).

Em direito de resposta a uma firmação da candidata Cris Damasceno, Paulo Maurício Siqueira, o Poli, afirmou que, enquanto presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Gueiros não resolveu dívidas deixadas por gestão anterior.

Gueiros rebateu a afirmação dizendo: "Agora, quero falar sobre essa falsa acusação. Eles não entendem nada de Ordem. Na minha gestão, eu peguei a CAA-DF com R$ 10 milhões em débitos e deixei a instituição com R$ 2 milhões em caixa."

Na entrevista final, Gueiros elogiou a iniciativa dos veículos e avaliou o debate como um todo. "Acho fundamental um espaço democrático onde a gente pode falar, apresentar nossas propostas para que a advocacia nos conheça e conheça o que nós pensamos para a nossa casa e para a nossa classe. Foi um debate um pouco acalorado, às vezes houve ali um excesso de um ou de outro, mas a condução foi maravilhosa. Lamento que houve um fato que trouxe fake news sobre minha gestão, é uma pena que o candidato utilize um espaço tão nobre para vir mentir para o público", completou.