Centro de Ensino Infantil Parque do Riacho é inaugurado nesta quarta (23)

O Centro de Ensino Infantil Parque do Riacho foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (23/10). Com uma área construída de 3.014,84 m², a nova escola está pronta para atender 520 crianças, entre os turnos matutino e vespertino, visando oferecer uma estrutura moderna, inclusiva e adaptada às necessidades da comunidade. Durante a cerimônia, autoridades presentes destacaram a importância da entrega do projeto e os benefícios que trará para a população da região do Riacho Fundo II.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, durante inauguração destacou a importância da entrega para o futuro da comunidade: "Sempre digo que entregar uma escola é investir no futuro. O que fazemos hoje pelas nossas crianças define o que elas serão amanhã. Um dia, elas serão governadores, deputados, e vão ajudar a construir essa cidade”, afirmou.

Ibaneis Rocha também enfatizou o benefício que os pais e responsáveis terão com a entrega do Centro de Ensino Infantil. "Antes, as crianças eram transportadas para estudar em outras regiões. Agora, com essa escola de altíssimo padrão, elas têm tudo o que precisam aqui. Sempre digo que quando inauguramos uma creche ou escolas o nosso coração se enche de orgulho e alegria”, relatou o governador.

Ao todo foram investidos mais de R$ 12 milhões na obra que tem dois pavimentos, com 14 salas de atividades, laboratório de informática, sala de recurso, brinquedoteca, auditório e espaço multiuso, além de outras instalações para suporte pedagógico e administrativo. Além disso, com o intuito de promover a acessibilidade e segurança, foram construídas rampas de acesso, calçadas, playgrounds, sanitários adaptados, entre outras instalações, seguindo a norma NBR 9050.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, reforçou a importância da nova unidade para a educação no Distrito Federal. "Esta escola representa um novo patamar. É uma construção arrojada, com espaços amplos, iluminados e acessíveis. O auditório, o refeitório e até o solarium foram pensados para oferecer o melhor ambiente de aprendizado possível”, descreveu.

Hélvia Paranaguá também enfatizou a inclusão que a estrutura do colégio vai oferecer. "É uma escola para todos. Temos rampas, placas em braille, e tudo o que é necessário para garantir que nenhuma criança seja deixada para trás. Queremos que elas aprendam, sonhem e realizem seus potenciais aqui", afirmou. A secretária de educação ainda revelou que todas novas escolas do DF vão oferecer o mesmo padrão. "Já temos 16 novas unidades em licitação, e o que vimos hoje é apenas o começo", anunciou.

A administradora do Riacho Fundo II, Ana Maria destacou o momento significativo que a inauguração representa para a comunidade. "Hoje estamos realizando um sonho. Este centro não é apenas uma escola, é uma mudança profunda para a nossa população. Nossas crianças, que antes precisavam sair da cidade para estudar, agora terão acesso à educação de qualidade perto de casa e pensado para o futuro", declarou em um discurso emocionado.

Ana Maria ainda mencionou que a entrega marca uma série de melhorias que tem acontecido na região. "O Riacho Fundo II deixou de ser uma cidade-dormitório. Agora, nossas demandas são atendidas aqui mesmo, graças às obras entregues que recebemos, como a UPA, a escola cívico-militar, e agora este centro educacional infantil. Esse é um grande marco para todos nós, fruto do trabalho conjunto", ressaltou a administradora.



Moradores

Valquíria Alves das Neves, 37 anos, auxiliar de serviços gerais, moradora da região há 33, compartilhou a alegria e alívio com a abertura da nova escola. "Não vamos mais precisar nos deslocar para longe no sol ou na chuva. As crianças vão estudar numa escola novinha e maravilhosa", afirmou ao Correio. Ela relembrou os tempos em que brincava na terra com os amigos, onde hoje está construída a escola e refletiu sobre as dificuldades que enfrentou para levar seus próprios filhos a outras regiões. "Eles tiveram que estudar longe, mas agora minha sobrinha vai poder estudar pertinho de casa", comemorou.

Daiane Patrícia Santos, enfermeira e moradora recente do Riacho Fundo II, também celebrou a conclusão da obra. "Eu fiquei muito feliz com a inauguração, porque vai ser bem pertinho da minha casa. É um grande ganho para o Riacho, que está crescendo. A construção foi rápida, já que me mudei para cá há dois anos e já está tudo pronto", disse. Ela revela que agora está ansiosa para ver seu filho Davi, de apenas 11 meses, frequentando a nova escola. "Se Deus quiser, em breve ele vai estar aqui, e será ótimo ter essa estrutura tão próxima", acrescentou.