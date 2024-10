Programa CEI Mais Saudável e Feliz, em Ceilândia, encerra nesta quarta

O evento CEI Mais Saudável e Feliz, que ocorre no Estacionamento da Administração Regional de Ceilândia, encerra nesta quarta-feira (23/10). A população de Ceilândia tem até as 17h para ir ao local e acessar os serviços que o programa oferece. A ação social tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação, emitir a Carteira de Trabalho Digital, realizar cursos profissionalizantes e obter informações sobre vagas de emprego e Seguro-Desemprego, entre outros serviços.

O programa também oferece a solicitação da Cesta do Trabalhador, benefício para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade, solucionar dúvidas sobre o programa Habilitação Social, no qual as inscrições ocorrem de forma remota no site do Detran e permite a CNH gratuita para a população de baixa renda. Também ocorrerá a apresentação do programa Morar Bem, voltado para a oferta de moradias para famílias com renda de até 12 salários mínimos.

Os interessados em microempreendedorismo têm acesso às informações sobre microcréditos do programa Prospera, que exerce a função de oferecer ajuda financeira aos empreendedores. Este programa é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF.

Na Carreta do Na Hora, é possível sanar dúvidas sobre impostos como IPTU, TLP e IPVA, sobretudo informações sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria de Fazenda e entre outros serviços. O evento também auxilia orientando a população sobre como acionar a Justiça para casos de alimentos, divórcios e uniões estáveis, sem custos com advogados, com ajuda da Defensoria Pública.

O evento é alusivo ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, campanhas que promovem a conscientização e o combate ao câncer de mama e ao câncer de próstata.

CEI Mais Saudável e Feliz

Quarta-feira (23)

Estacionamento da Administração Regional de Ceilândia

De 9h às 17h.