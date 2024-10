PCDF recupera 184 celulares em 15 dias e intensifica combate ao furto de aparelhos

A Polícia Civil (PCDF) recuperou 184 celulares furtados, somente na primeira quinzena deste mês — uma média de 12 por dia. No mesmo período, a corporação também lavrou 50 termos para ocorrências de receptação culposa. A ação faz parte da primeira fase da Operação Rastreamento Final, que entre janeiro de 2021 e agosto deste ano já recuperou mais de 12 mil aparelhos, todos devolvidos aos donos.

Segundo o diretor do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação da PCDF, Saulo Ribeiro Lopes, a corporação tem recuperado uma média de 150 celulares por mês. A meta é que esse número salte para 600 celulares mensalmente.

Agora, as próximas fases terão como foco o combate à atuação do comércio irregular na capital e a recuperação de aparelhos roubados no DF que estejam em outros estados do Brasil.

A operação é um ramo do Projeto de Recuperação de Celulares, que tem como objetivo investigar e combater crimes de roubo, furto e receptação de celulares, devolvendo-os aos seus donos.







Reconhecimento

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (23/10), o Secretário de Segurança Pública do DF (SSP-DF), Sandro Torres Avelar, elogiou o trabalho feito pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na apreensão de celulares furtados. Ele ressaltou que a polícia tem tecnologia e ferramentas necessárias para localizar os aparelhos após o furto e recuperá-los e também fez um alerta para que as pessoas deixem de comprar telefones com indícios de que possam ter sido roubados.

“A Polícia Civil está fazendo um trabalho belíssimo nesse sentido e hoje é uma mostra de que é um trabalho feito com tecnologia e conhecimento. É importante também a participação da comunidade, primeiro sabendo se preservar para evitar o furto e o roubo, mas segundo: faça a ocorrência e sempre desconfie se você tiver a notícia de aparelhos sendo vendidos a preços muito abaixo do preço de mercado”, afirmou o secretário.

Ele explica que a PCDF hoje tem ferramentas que permitem identificar onde o aparelho está sendo utilizado após o furto ou o roubo. Com isso, é possível identificar o local, intimar a pessoa que está com o celular para que o devolva e, se for o caso, essa pessoa pode até responder por receptação.

“É importante avisar: aquele que compra aparelhos de telefone celular, sem nota fiscal, a preços baixos, onde os indícios são muito fortes de que aquele aparelho foi furtado de alguém, não faça isso porque você pode, inclusive, ser responsabilizado pelo crime de receptação culposa. É preciso que a comunidade participe desse processo e contribua para que ao fim, toda a população seja beneficiada com a diminuição desses furtos e roubos”, completou Avelar.

Cuidados

A Polícia Civil recomenda que a população não compre aparelhos sem procedência e que exija sempre a nota fiscal dos produtos adquiridos.

Além disso, uma boa dica para se prevenir de possíveis roubos e furtos é salvar o número do IMEI do dispositivo — uma espécie de código de identificação do celular, que pode ser obtido ao digitar *#06# na tela de discagem.

Para ter ainda mais segurança nos dispositivos, os cidadãos ainda podem ativar o serviço de geolocalização do celular, além de ter sempre configuradas senhas de desbloqueio.