Morre filhote de anta resgatado de incêndio no Parque Nacional

O Zoológico de Brasília informou, nesta quarta-feira (23/10), a morte de um filhote de anta vítima do incêndio que devastou boa parte do Parque Nacional mês passado. De acordo com a instituição — que cuidou do mamífero por 30 dias desde que foi resgatado por policiais ambientais, em 18/9 — o animal faleceu na última sexta-feira (18/10). A causa será investigada pela Universidade de Brasília, que fará exame de necrópsia.

Técnicos do Zoo informaram que o bicho chegou a eles com queimaduras severas nas quatro patas, sinais de inalação de fumaça e bastante desnutrido. Com o passar dos dias, teve melhoras teve melhoras e conseguiu ganhar peso. Além disso, pelo tratamento aplicado, os veterinários confiavam em que se recuperaria das lesões, regenerando seus cascos, inclusive.

A instituição ressaltou que a morte do filhote mostra a importância da preservação do Cerrado: “A redução e a fragmentação do Cerrado, as colisões veiculares e, no caso deste jovem, as queimadas que devastaram o Distrito Federal, mostram o tamanho da nossa responsabilidade e reforçam a importância de continuarmos firmes na nossa missão de proteger e cuidar da nossa fauna”.

Apesar da perda da anta, outros animais vítimas de queimadas no Parque Nacional estão em tratamento no Zoológico. Entre eles há dois tamanduás-bandeira e um urubu.