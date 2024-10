Suspeito de duplo homicídio foi filmado minutos antes do crime; veja vídeo

A PCDF conta com a população para identificar o paradeiro do suspeito - (crédito: Divulgação/PCDF)

O suspeito de executar a tiros Valdir Hilarino, 51 anos, e a filha dele Dryelle Alves Hilarino, 32, na manhã desta quinta-feira (24/10), em Ceilândia, foi identificado, mas permanece foragido. Para auxiliar na identificação de Gearlandson Leal de Carvalho, 23 anos, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou imagens registradas por uma câmera de segurança, minutos antes do crime, que mostram o homem escondido embaixo da marquise de um supermercado enquanto manuseava uma arma. Na gravação é possível ver o rosto do suspeito.

Após o crime, o Gearlandson fugiu a pé e seu paradeiro é desconhecido. A PCDF declarou que conta com o apoio da população para que suspeito seja capturado e devidamente punido. A ligação para qualquer um dos canais é gratuita e a identidade do denunciante é mantida em sigilo absoluto.

Onde denunciar?



A PCDF conta com os seguintes meios para recebimento de denúncias:

* O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

* O e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

* WhatsApp (61) 98626-1197;

* O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197





Veja vídeo: