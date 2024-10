Autocuidado é caminho para diagnóstico precoce do câncer de mama

Segundo a oncologista, com o diagnóstico precoce, as chances de cura crescem bastante. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A médica oncologista do Hospital Anchieta Rafaela Costa afirmou que o autocuidado é importante para um diagnóstico precoce do câncer de mama. A fala da especialista ocorreu durante o primeiro painel do evento Câncer de mama: uma rede de cuidados, promovido nesta quinta-feira (24/10) pelo Correio.

De acordo com Rafaela, as mulheres precisam buscar o médico regularmente. “Mais do que isso, é necessário ter o autocuidado. Elas precisam se conhecer mais, para buscar qualquer alteração, relatar ao médico e ter o diagnóstico precoce”, alertou.

Segundo a oncologista, com o diagnóstico precoce, as chances de cura crescem bastante, ficando acima dos 90%. “Isso impacta não só na mortalidade, mas reduz a quantidade de tratamentos oferecidos para essas mulheres”, pontuou.

A médica do Hospital Anchieta afirmou que, apesar dos inúmeros avanços, nos últimos anos, no tratamento do câncer de mama, é importante reforçar que o melhor, sempre, é a prevenção.

“Queremos que as mulheres nem cheguem a desenvolver a doença. Para isso, o óbvio tem que ser dito cada vez mais. Quanto mais informações trouxemos, as pessoas vão entender que isso tem uma importância absurda”, opinou.