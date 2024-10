Homem de 59 anos é esfaqueado na rodoviária do Gama

Um comerciante de 59 anos foi encontrado caído no chão e com uma lesão profunda causada por uma faca nesta quinta-feira (24/40), na Rodoviária do Gama. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima foi socorrida em estado grave, mas consciente, sendo imediatamente encaminhada ao Hospital Regional do Gama (HRG).



Ainda segundo a corporação, a facada teria sido causada por uma briga comercial entre a vítima e o autor da agressão, um senhor de 72 anos, que também frequentava a rodoviária. Segundo relatos de testemunhas no local, a vítima teria desferido um tapa no rosto do autor, o que teria motivado a reação violenta, culminando no esfaqueamento.



Com a descrição passada por populares, as equipes da PMDF conseguiram identificar o suspeito do crime nas proximidades da rodoviária, ainda com a arma possivelmente utilizada no crime. O acusado foi detido e conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi autuado e permanecerá à disposição da Justiça.



De acordo com a PMDF, a vítima, apesar da gravidade do ferimento, encontra-se estável. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, motivado por divergências comerciais entre os envolvidos, que, segundo populares, eram conhecidos.