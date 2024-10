Câncer de mama: cirurgia e tratamento dignos. Sobrevivi, e agora?

O tratamento da mulher após a cura do câncer de mama é fundamental para garantir a plena recuperação física e emocional, alerta a médica mastologista Karimi Amaral. No segundo painel do CB Debate Câncer de Mama: Uma Rede de Cuidados, a especialista falou sobre a importância da fase posterior à eliminação do tumor.



No começo da fala, a médica e também integrante da Sociedade Brasileira de Mastologia explicou sobre a importância em saber que cada caso é único. Mesmo que o tumor seja parecido ou até do mesmo tamanho, cada paciente dispõe de um metabolismo e reação diferentes. “Uma vez diagnosticadas, identificamos o tipo de tumor e podemos iniciar o tratamento por meio da cirurgia ou remédios. Hoje, temos técnicas menos agressivas do que tínhamos antes. Menos invasivas.”



O diagnóstico precoce também corrobora para um tratamento eficaz. No entanto, segundo a médica, para além da cirurgia e retirada do tumor, é fundamental que o pós-tratamento seja confortável para a paciente. “Operamos mulheres com 40, 50 anos, que têm uma demanda alta do dia a dia, com trabalho, filhos e casamento. Se eu entrego essa mulher menos mutilada, isso é muito importante. Ela tem o direito de ter uma qualidade de vida, de ter uma vida a dois satisfatória ”, ressalta.