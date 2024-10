DF tem mais de 900 vagas de emprego abertas em agências do trabalhador

Mais de 900 vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador no DF - (crédito: CB)

O Distrito Federal amanheceu, nesta quarta-feira (30/10), com mais de 900 vagas de emprego disponíveis nas agências do trabalhador. As 906 oportunidades para os que procuram um trabalho são distribuídas ao redor de diversas regiões administrativas, exigindo níveis de escolaridade variado e oferecendo benefícios, que diferem dependendo da vaga. Para se cadastrar, é necessário acessar o aplicativo Sine Fácil ou procurar uma agência do trabalhador durante seus horários de funcionamento.

O salário mais atrativo é encontrado em um posto para diretor de vendas em Samambaia, com oferta de R$ 3.389, e em dois para pedreiro em Taguatinga, em que os selecionados receberão R$ 3.000. Além disso, estão abertas 81 chances para auxiliar de limpeza em São Sebastião, Guará, Recanto das Emas e Samambaia, com remuneração de até R$ 1.470, 38 para açougueiro na Asa Norte, Vicente Pires e sem local fixo de atuação, com rendimentos de R$ 1.515 a R$ 2.188, e 34 para ajudante de carga e descarga de mercadoria em Ceilândia e Guará, com salário máxima de 1.473,08.

Todas as chances contam com benefícios, além da remuneração. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

