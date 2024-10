GDF quer permitir viagens de autoridades e servidores em classe executiva

O texto do projeto não detalha quais seriam as regras para a compra da passagem executiva. - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

Um projeto de lei apresentado na Câmara Legislativa (CLDF) este mês pelo Governo do Distrito Federal (GDF) quer permitir que servidores ou integrantes dos Poderes e da Defensoria Pública local viagem de classe executiva.

A ideia do projeto, de acordo com o documento, é aproximar os normativos de passagens aéreas do Distrito Federal e da União. O texto ressalta que um decreto federal já permite a compra da passagem em classe executiva para autoridades e servidores.

“Sendo assim, a exclusão da alínea h, do inciso I, do art. 23 da LDO/2025, objetiva compatibilizar os normativos de passagens aéreas do Distrito Federal e da União Federal”, pontua o texto do PL, que não detalha quais seriam as regras para a compra da passagem executiva.

O Correio apurou que o projeto foi lido na Câmara Legislativa na última semana, mas ainda não há acordo entre os deputados e a votação deve ocorrer somente nas próximas semanas.

O deputado distrital Fábio Félix (PSol) não concorda com o projeto. “O governo incluiu um tema que, no meu ponto de vista, não tem relação com os demais”, afirma. “Acho que é um prejuízo para o orçamento público e também para a lógica das prioridades do orçamento”, acrescenta o parlamentar.

De acordo com ele, existem muitas políticas sociais que precisam de financiamento. “Considero que essa, nem de longe, tem que ser uma prioridade do governo”, avalia. “Vamos apresentar uma emenda supressiva para que, na apreciação do texto de alteração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), não seja tratado, nesse momento, esse assunto”, ressalta Félix.

A reportagem entrou em contato com o líder do governo na CLDF, Robério Negreiros (PSD), e com o GDF, mas, até a última atualização desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para a esclarecimentos.