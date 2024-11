Programa investirá R$ 41 milhões em empreendedorismo no DF; veja como participar

Objetivo do programa é auxiliar empreendedores em diversas etapas de desenvolvimento de startups. Finatec é uma das instituições que vão gerir empresas no 'BSB Start 2024' - (crédito: Divulgação / Finatec)

Iniciativa da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), o programa Start BSB 2024 vai ser lançado nesta sexta-feira (1º/11), às 17h, no auditório do BRB Lab, no parque Biotic. Em três anos, serão investidos R$ 29,85 milhões em fomento direto para startups e R$ 12 milhões para Instituições Gestoras. A partir do dia 1º, portanto, empreendedores e empresas podem se inscrever para participar do projeto. Leia também: Semana de Inovação 2024 traz intensa programação cultural

O objetivo do programa é auxiliar empreendedores em diversas etapas de desenvolvimento de startups, de criação a aceleração de projetos. Serão oferecidas expertise e conexão com o mercado, a fim de fortalecer o desenvolvimento de empreendimentos e, consequentemente, fortalecer o ecossistema de startups no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).

Para isso, haverá três fases, cada uma conduzida por uma das três Instituições Gestoras selecionadas: a Universidade de Brasília (UnB), por meio da Finatec; o Instituto Multiplicidades; e a Cotidiano Aceleradora de Startups. Leia também: Brasília desponta como uma das 4 cidades mais empreendedoras do país

A primeira fase, conduzida pela Finatec, tem como público-alvo empreendedores com ideias de negócios em fase inicial. Trata-se de etapa de ideação e desenvolvimento de habilidades, em que pretende-se apoiar 50 empreendedores por ano, com até R$ 53 mil em subvenção econômica — ou seja, transferência de recursos públicos não-reembolsáveis para cobrir despesas de custeio, levadas em consideração relações de itens financiáveis e não financiáveis, disponíveis no edital — para cada startup. Em três anos, o objetivo é que 150 empreendedores tenham sido auxiliados.

Na segunda fase, comandada pelo Instituto Multiplicidades, os focos serão incubação e pré-aceleração. 30 startups que já estejam em busca de validação do MVP — sigla em inglês para ‘produto mínimo viável’, etapa em que uma empresa testa e valida a viabilidade de um protótipo — serão beneficiadas com até R$ 110 mil, a cada ano. Ao fim de três anos, terão sido 90. Leia também: Caixa inaugura primeiro hub de inovação de GovTech em Brasília

A terceira e última fase foca na aceleração de startups em busca de validação de canal de crescimento — basicamente, estabelecimento de parcerias com outras empresas e criação de redes de contato. 20 startups serão geridas por ano, um total de 60 nos três anos de programa, pela Cotidiano Aceleradora de Startups e receberão até R$ 200 mil cada.