Acidente na DF-365 durante a madrugada deixa quatro jovens feridos

Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente na rodovia DF-365, próximo ao Rancho do Vaqueiro, sentido Formosa, na região de Planaltina, na madrugada deste sábado (2/11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), um BYD Dolphin cinza colidiu de frente com um Hyundai I30 prata. As equipes de socorro foram acionadas e encontraram as vítimas presas às ferragens.

O condutor do BYD, um homem de 24 anos, sofreu fratura na perna esquerda e foi levado para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). O motorista do Hyundai apresentou lesões nas pernas e escoriações e foi transportado para o Hospital de Base (HBDF).

Os outros dois ocupantes dos veículos, um homem de 21 anos e outro de 23, também foram socorridos com diversas lesões e encaminhados para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.