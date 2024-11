Carro capota na Epia e dois jovens são levados ao hospital

O capotamento de um carro na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), por volta das 5h30 desta sexta-feira (1/11), deixou dois jovens de 19 anos feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu próximo ao Viaduto Ayrton Senna, sentido Eixo Monumental, na região do Cruzeiro. O condutor do veículo, que colidiu contra um poste de iluminação pública após capotar, não se feriu.

O CBMDF empenhou três viaturas para prestar o socorro. O passageiro, identificado pelas siglas E.L.C., queixava-se de dores na região do quadril. A outra vítima, identificada pelas siglas D.C.O., apresentava suspeita de fratura em clavícula direita. Os dois foram transportados, conscientes e orientados para o Instituto Hospital de Base de Brasília. O condutor identificado como A.L.A.A., também de 19 anos, não se feriu no acidente.

A dinâmica do acidente é desconhecida. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para controlar o trânsito no local.