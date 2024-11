Carro cai em ribanceira na DF-280 e motorista fica ferido

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro caiu de uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura na DF-280, sentido Santo Antônio do Descoberto, na manhã deste sábado (2/11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura de salvamento, que retornava para a unidade da corporação na região, flagrou o momento em que o automóvel saiu da pista e capotou diversas vezes.

Os militares agiram rapidamente para o resgate e encontraram o motorista do Honda Civic prata consciente, mas desorientado, caminhando pela cena do acidente.

Ele se queixava de dores no tórax e falta de ar, sendo prontamente encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.