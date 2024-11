DF registra dois casos de disparos de arma de fogo em menos de 24 horas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) registrou duas ocorrências de disparos de arma de fogo em via pública em diferentes regiões administrativas da capital somente neste sábado (2).

Em um dos casos, um homem foi detido após atirar 11 vezes no meio da rua, na QNN 19, em Ceilândia. Os militares encontraram o veículo utilizado no crime estacionado nas proximidades, e então foram até a casa do proprietário. Lá apreenderam um revólver calibre .38, que estava escondido na geladeira. O suspeito foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi autuado pelos crimes de disparo de arma de fogo em via pública e porte ilegal de armamento.

Em outra ocorrência, registrada na madrugada deste sábado, policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP) 40 foram acionados para atender a uma denúncia do mesmo tipo na QL 08, conjunto A, do Itapoã. No local, os policiais avistaram duas pessoas em atitude suspeita que, ao perceberem a presença da polícia, fugiram, deixando para trás uma garrucha calibre .32.

Apesar das buscas, os suspeitos não foram localizados. A arma apreendida foi encaminhada à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para perícia.