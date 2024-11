Detran aciona PCDF para investigar furto de energia no Shopping Popular

O diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), Takane Kiyotsuka do Nascimento, acionou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para investigar o furto de energia elétrica no Shopping Popular de Brasília. A informação foi dada ao Correio.

O furto ocorreu no sábado (2/11) e afetou os serviços do Detran, levando ao cancelamento das provas teóricas programadas para esta semana, no local. Os candidatos com exames agendados podem remarcar as provas nos Centros de Formação de Condutores (CFCs), com novas datas e locais disponíveis para reagendamento ao longo da semana.

Além disso, os serviços para veículos e habilitação previstos para a semana foram transferidos para a unidade do Detran no Aeroporto Internacional de Brasília. A 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) investiga o caso.

Serviços

De acordo com o Detran, tão logo o fornecimento de energia elétrica seja restabelecido no Shopping Popular, todos os serviços oferecidos pela unidade de atendimento naquele local serão retomados normalmente.