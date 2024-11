Detran-DF transfere provas teóricas após furto de cabos no Shopping Popular

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) cancelou as provas teóricas programadas para esta semana no Shopping Popular, após o furto de cabos de energia no local.

Com o cancelamento, os candidatos com exames agendados para esta semana podem remarcar suas provas junto aos Centros de Formação de Condutores (CFCs). O Detran disponibilizou no site opções de novas datas e locais para o reagendamento ao longo da semana.

Os demais serviços de veículos e habilitação foram transferidos temporariamente para a unidade do Detran localizada no Aeroporto Internacional de Brasília.