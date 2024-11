Ciclista de 23 anos é atropelado por motorista de 96, no Eixão Sul

A ocorrência mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um ciclista de 23 anos foi atropelado na noite desta segunda-feira (4/11) no Eixão Sul, mobilizando duas viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a corporação, o acidente ocorreu às 18h35. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima consciente, com um corte superficial na cabeça, além de dores no tornozelo direito e no pescoço.

O ciclista foi transportado consciente e orientado ao Hospital de Base. O motorista do VW Gol prata, um idoso de 96 anos, não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo trânsito do local.