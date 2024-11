Campanha arrecada brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade

O Colégio Marista Asa Norte lançou uma campanha para arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. Para participar da campanha Árvore solidária, basta retirar da árvore de Natal localizada na entrada da escola uma cartinha escrita ao Papai Noel por uma das crianças e providenciar a compra do presente pedido.

Os presentes devem ser entregues na recepção ou na sala da Pastoral da sede do colégio até o dia 20 de novembro. Todas as doações serão entregues para os Centros de Educação de Primeira Infância (CEPI) Cajuzinho e Perdiz, localizados no Lago Norte.

“Nós esperamos o Natal sempre com base nos princípios de solidariedade, fraternidade e justiça. Para a comunidade Marista, a temporada natalina tem dimensão especial e convidamos a toda comunidade do Distrito Federal que quiser apoiar a campanha a contribuir”, diz Jhonatan Bernardo, coordenador da Pastoral do Colégio Marista Asa Norte.

Serviço

Campanha natalina - Faça uma criança feliz

Onde: Entrega dos brinquedos na sede do Marista Asa Norte na 702 N

Quando: Até dia 20/11