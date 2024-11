Alerta laranja para chuvas é emitido pelo Inmet nesta quinta (7/11)

Bom dia, Brasilia! Previsão do Tempo. Fachada do Inmet. - (crédito: Ed Alves/CB)

Prepare o guarda-chuva pois os próximos dias no Distrito Federal seguirão com céu nublado e chuva frequente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta laranja para chuvas frequentes. Nesta quinta-feira (7/11), a mínima atingiu 19°C enquanto máxima pode chegar a 29°C, e a umidade do ar ficará entre 45% e 95%. As precipitações podem ser de moderadas a fortes em alguns momentos e regiões da capital.

Para quem planejava atividades ao ar livre, Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, sugere muita atenção da população. “O final de semana será com muita nebulosidade e chuvas, o que pode prejudicar passeios em espaços abertos”, explica ao Correio. Segundo o especialista, todas as regiões do DF devem ser impactadas, com possibilidade de chuva durante a manhã, tarde e noite.

Cuidados

Olívio Bahia ainda alerta aqueles que vão viajar nesse fim de semana, pois com a intensificação das chuvas, as pistas ficam molhadas e a visibilidade, reduzida. “A atenção deve ser redobrada para os brasilienses que forem pegar a estrada. É preciso ter cuidado, pois a chance de acidentes aumenta nessas condições”, ressalta.

Os raios e rajadas de vento, comuns nessa época, tornam ainda mais importante que a população se mantenha em segurança, preferindo abrigos em locais protegidos e longe de fiações elétricas.