DF terá atividades gratuitas em alusão ao Hip Hop e à consciência negra

Em 12 de novembro é comemorado o dia mundial do hip hop. Em alusão à data, a Câmara Legislativa será palco da 2ª Semana Distrital do Hip Hop. O evento é gratuito e aberto ao público, com programação que inclui oficinas, conferências e apresentações culturais voltadas para a juventude, a periferia e entusiastas do movimento hip hop. Além disso, Brasília também receberá um festival gratuito de hip hop no Parque da Cidade nos dias 19 e 20 de novembro.

Criada pela Lei nº 7.274, de autoria do deputado distrital Max Maciel (PSol), a Semana Distrital do Hip Hop ocorrerá de 11 a 14 de novembro. O evento integra o calendário oficial da CLDF e representa o compromisso institucional com a valorização de manifestações culturais periféricas e populares. “Esse é um momento de resistência e celebração da nossa história, trazendo o hip hop para o centro do debate e fortalecendo a identidade cultural do DF”, afirma o deputado.

Nos dias 11, 12 e 13 de novembro, cerca de 80 estudantes da rede pública serão recebidos diariamente para participar das atividades e oficinas de hip hop, em uma experiência que promove o aprendizado e a expressão cultural.

Além disso, o público poderá visitar uma feirinha de empreendedores periféricos com exposição de artes e produtos locais, onde o Sebrae também estará presente para oferecer orientações sobre regularização e formalização, ajudando pequenos negócios e iniciativas culturais a se estruturarem e crescerem no mercado.



Festival

De 19 a 20 de novembro, o Parque da Cidade recebe a 6ª edição do FYAH Cultura Black, festival de reggae e hip hop que valoriza a cultura afrobrasileira e a consciência negra. “Sinto um orgulho imenso ao ver o quanto nosso projeto cresceu desde a primeira edição”, destaca o idealizador do FYAH Cultura Black, Tony Guardieiro. “Com o objetivo de engrandecer a cultura negra, buscamos não apenas fortalecer a presença de seus ritmos, mas também proporcionar um espaço onde suas raízes e mensagens sejam celebradas e amplificadas”, defende.

Entre as atrações deste ano estão, diretamente da Inglaterra, o Steel Pulse, uma das bandas mais aclamadas do reggae mundial, além das forças nacionais Rapadura, Puro Suco, Roig, Vibração do Cerrado, Cambio Negro e Jah Live. “Fazer parte desta edição do Festival Fyah junto com o Steel Pulse, banda que coincidentemente faz parte da nossa história, é uma satisfação enorme”, comenta o baterista do Jah Live, Martin Barreiro. “A importância deste festival, que acontece na semana da Consciência Negra, é gigantesca. Estamos ansiosos para poder tocar, esperamos fazer um bom show, naquele estilo Câmbio Negro”, provoca, cheio de estilo, o vocalista X.

Confira as programações:

2ª Semana Distrital do Hip hop

Segunda-feira (11/11)

14h às 18h - Oficinas de Hip Hop para Escolas Públicas e Socioeducativo Local: Praça do Servidor

19h - Abertura da Exposição PESO - Histórias do Rap do DF Local: Foyer do Plenário

Terça-feira (12/11)

10h - Conferência temática: Debatendo a participação em editais Local: Praça do Servidor

14h às 18h - Oficinas de Hip Hop para Escolas Públicas e Socioeducativo Local: Praça do Servidor

19h - Lançamento do Edital Hip Hop nas Escolas Local: Praça do Servidor

Quarta-feira (13/11)

10h - Conferência temática: Debatendo gestão de carreiras Local: Praça do Servidor

14h às 18h - Oficinas de Hip Hop para Escolas Públicas e Socioeducativo Local: Praça do Servidor

19h - Audiência Pública: Combate à criminalização das Batalhas de Rima Local: Praça do Servidor

21h - Apresentação das Batalhas de Rima Local: Praça do Servidor

Quinta-feira (14/11)

17h - Entrega de moções para os homenageados Local: Praça do Servidor

19h - Sessão Solene de Encerramento da 2ª Semana Distrital do Hip Hop Local: Auditório da CLDF

21h - Baile de encerramento da 2ª Semana Distrital do Hip Hop Local: Praça do Servidor

Ao longo de toda a semana:

Feira Hip Hop, formada por expositores periféricos, na Praça do Servidor

Banca do Sebrae, com orientações sobre regularização e formalização de pequenos negócios

Exposição PESO - Histórias do Rap do DF, no Foyer do Plenário



6ª edição do FYAH Cultura Black

19/11 - Terça-feira (Véspera de Feriado)



Abertura dos Portões: 19h



Atrações:

Cambio Negro

Rapadura

Puro Suco

Roig



20/11 - Quarta-feira (Feriado)



Abertura dos Portões: 15h



Atrações:

Steel Pulse (Inglaterra)

Jah Live

Vibração do Cerrado



Entrada fr4anca: mediante retirada dos ingressos no sympla. (Sugerimos a doação de 1kg de alimento não perecível e 1kg de ração animal)



Link na bio do @fyahculturablack



*A retirada dos ingressos é para controle de acesso do público ao evento, o espaço está sujeito a lotação! Chegue cedo e garanta sua presença.



*Os alimentos arrecadados serão doados à uma Instituição de Caridade a ser anunciada posteriormente.